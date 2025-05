Ecco tre nuove aree pedonali Lagalla | L' obiettivo? Godere in sicurezza e con cura degli spazi pubblici

Palermo si arricchisce di tre nuove aree pedonali, promuovendo la sicurezza e la cura degli spazi pubblici. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta, ha approvato delibere per la pedonalizzazione, dando avvio a importanti processi di riqualificazione urbana per migliorare la vivibilità e l’accessibilità della città .

Arrivano nuove isole pedonali a Palermo. La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, ha approvato oggi tre delibere di pedonalizzazione di altrettante nuove aree, "come presupposto ai processi in atto o da avviare di riqualificazione degli spazi.

