ecco perché la storica pizzeria pellegrini è senza tavoli all aperto

Non è un problema di “cavilli“ quello legato alla storica Pizzeria Pellegrini, in piazza San Michele, privata di tavoli all’aperto. A chiarirlo – dopo gli attacchi del centrosinistra – è oggi l’assessore al commercio Paola Granucci che interviene per precisare: “La Pizzeria Pellegrini ha ottenuto regolarmente la concessione di suolo pubblico nella misura prevista dal vigente regolamento comunale. Tuttavia, l’attività ha occupato spazi non assegnati e non previsti dalla concessione, in seguito all’insediamento della nuova attività adiacente. A seguito di due accertamenti da parte della Polizia Municipale, intervenuta in risposta ad altrettanti esposti, è stato rilevato il mancato rispetto del regolamento. Come previsto dalle norme, si è proceduto con la revoca temporanea della concessione per un periodo di 90 giorni“. 🔗Leggi su Lanazione.it

