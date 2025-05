Ecco perché la Sampdoria è finita in Serie C

Non basta comprare le gambe dei campioni, ci vorrebbe anche il loro cuore. Che della maglia quasi sempre se ne infischia 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ecco perché la Sampdoria è finita in Serie C

Dallo scudetto alla Serie C: la parabola della Sampdoria e il suo futuro

Secondo panorama.it: Trentacinque anni dopo il trionfo dei ragazzi di Boskov, l'umiliante retrocessione (mai avvenuta prima) in terza divisione. Ecco come una ex grande del calcio italiano è finita all'inferno tra errori ...

Come ha fatto la Sampdoria a finire mestamente in Serie C dopo 4 allenatori e un mercato sontuoso

fanpage.it scrive: La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta. Questo è il verdetto più eclatante della Regular Season della Serie B: un fallimento tecnico e ...

