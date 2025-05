ecco la prima nomina di papa leone xiv

A una settimana dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha ufficializzato la sua prima nomina. L’ha riferito la sala stampa vaticana specificando che riguarda la Chiesa del Perù. Robert Francis Prevost ha infatti nominato padre Miguel Angel Contreras Llajaruna vescovo ausiliare della diocesi di Callao, assegnandogli la Sede titolare di Babra. Il religioso è vicario episcopale per la Vita consacrata della medesima diocesi (dal 2021) e superiore del distretto América del Sur dei Padri Maristi (dal 2022). Chi è Miguel Ángel Contreras Llajaruna. Nato nel 1979 a Cajabamba – Cajamarca, Miguel Ángel Contreras Llajaruna ha studiato Filosofia a Lima e Teologia a Guadalajara, in Messico. Successivamente ha conseguito la laurea magistrale in Sacra scrittura a Belo Horizonte (Brasile) e ottenuto il master in Gestión y dirección educativa a Lima. 🔗Leggi su Lettera43.it

