ecco come il 5x1000 può umanizzare le cure e sostenere davvero la ricerca

Ogni anno, milioni di cittadini italiani hanno la possibilità di fare la differenza semplicemente scegliendo di destinare il 5x1000 a enti e fondazioni che operano a favore della collettività. Si tratta di un gesto semplice, che non comporta costi aggiuntivi per il donatore, ma che può avere un impatto straordinario sulla vita di molti. Il 5x1000 è una delle forme di solidarietà più immediate e dirette, poiché permette di destinare una piccola parte delle tasse già versate a progetti concreti. Che si tratti di sostenere attività di ricerca scientifica, di garantire l’assistenza a chi è in difficoltà o di finanziare progetti di inclusione sociale, ogni firma rappresenta un’opportunità per contribuire a un cambiamento positivo. Le iniziative sostenute tramite il 5x1000 spaziano in vari ambiti, dall'umanizzazione delle cure in ospedale, dove il trattamento della persona va oltre la semplice medicina, alla prevenzione e alla sensibilizzazione su temi come le malattie cardiovascolari e il benessere psicologico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

