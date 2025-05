Ecco come ci controllano con Air Tag e Gps | come funzionano i migliori e perché non si può fare a meno di usarli

In un’epoca in cui la sicurezza degli oggetti personali e il monitoraggio di veicoli o animali (e in casi estremi di persone) è sempre più importante, dispositivi come gli Apple AirTag e i localizzatori GPS sono diventati strumenti indispensabili. Entrambi permettono di ritrovare oggetti smarriti o tenere sotto controllo persone, animali e veicoli, ma funzionano in modo molto diverso e si adattano a necessità differenti. Altroconsumo ha realizzato a riguardo una guida per spiegare le differenze tra AirTag e GPS, i vantaggi e i limiti di ciascun sistema, e quale sia il dispositivo migliore per il tracciamento nel 2025. Leggi anche: Animali in aereo, cambia tutto: le nuove regole per proprietari e passeggeri AirTag e localizzatori GPS: le principali differenze. Sebbene vengano spesso confusi, AirTag e localizzatori GPS non sono equivalenti. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

