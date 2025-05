ecco chi è il calciatore dell udinese indagato per violenza sessuale

È il difensore dell’Udinese Oumar Solet, 25 anni, il calciatore indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza. Lo riporta il Messaggero Veneto all’indomani della notizia secondo cui un giocatore professionista era stato iscritto nel registro degli indagati dopo un presunto stupro avvenuto a Udine nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio 2025. L’aggressione denunciata dalla vittima, 32 anni, sarebbe avvenuta in un appartamento al termine di una serata in un locale. Maurizio Conti, legale di fiducia di Solet, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nessuna parola nemmeno dalla società friulana, che sabato 17 maggio annuncerà la squadra e la tattica per la gara di domenica contro la Juventus. In quell’occasione si saprà se il giocatore sarà convocato oppure no. Un testimone: «Rapporto consenziente». 🔗Leggi su Lettera43.it

