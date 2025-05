Ebat Ciala Catania al via il bando per l’assegnazione di defibrillatori alle imprese agricole

Ebat Ciala Catania lancia un bando per assegnare gratuitamente dodici defibrillatori portatili alle imprese agricole. In un contesto dove la rapidità di un intervento può salvare vite, questa iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo un supporto vitale in aree lontane dai centri urbani. Un passo importante per la salute e la protezione degli operai agricoli.

Dove le mani lavorano la terra e le distanze dai centri urbani si allungano, la rapidità di un intervento può fare la differenza tra la vita e la morte. È da questa consapevolezza che nasce il bando, promosso da Ebat Ciala Catania, per l’assegnazione gratuita di dodici defibrillatori portatili. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ebat Ciala Catania, al via il bando per l’assegnazione di defibrillatori alle imprese agricole

