ea fc 25 obiettivi divisa da casa eroi ut ecco come ottenere il kit

Gli obiettivi Divisa Da Casa Eroi UT sono disponibili in EA FC 25. Il kit speciale per la modalità Ultimate Team può essere acquistato nell’area dedicata del negozio. Come accade abitualmente, anche per la nuova stagione, utilizzando il kit Divisa Da Casa Eroi UT potete completare subito una serie di obiettivi e riscattare immediatamente dei punti esperienza per sbloccare dei premi. Il kit Divisa Da Casa Eroi UT può essere acquistato tramite il negozio di UT 25 nella sezione Oggetti Stadio Stagione 7 e può essere riscattato per 40.000 crediti o 400 FC Points da uno dei dispositivi di gioco PlayStation, Xbox, PC o Nintendo Switch. Il kit in questione è contenuto nel Bundle Festival Del Calcio che può essere acquistato per 87.500 crediti o 875 FC Points. Football Ultimate Team è il posto ideale per prepararsi al Team of the Season! Torna l’amata SBC Accesso Giornaliero, insieme a SBC Giocatore e Upgrade, oltre a Evoluzioni, Obiettivi e molto altro durante tutta la settimana! Ci sarà anche una selezione “Il meglio di” con carte TOTW passate e oggetti delle campagne precedenti disponibili nei pacchetti di Ultimate Team! Non dimenticare di dare un’occhiata alla scheda Evoluzioni Estetiche, dove potrai rivivere il passato con le versioni retrò delle grafiche estetiche TOTS 18, 19 e 20. 🔗Leggi su Fifaultimateteam.it

