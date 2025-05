E ora il Lane entra nel tritacarne

...potrebbe riservare sorprese. Il Crotone, noto per la sua determinazione, arriverà carico dopo la vittoria inaspettata. La tensione cresce mentre le squadre si preparano per uno scontro decisivo nei quarti di finale, dove ogni errore potrebbe costare caro. Sarà fondamentale per il Vicenza mantenere la calma e sfruttare ogni occasione.

Il Fato assegna come avversario ai quarti dei biancorossi il Crotone (che ha faticosamente eliminato ieri il Feralpi Salò). Gli altri accoppiamenti: alla Ternana tocca il Giana Erminio, al Pescara la Vis Pesaro e all’Atalanta l’Audace Cerignola. Per il Vicenza un avversario insidioso che. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - E ora il Lane entra nel tritacarne

Potrebbe interessarti su Zazoom

Melissa Satta entra nella squadra di talent seguiti da LaPresse

Il gruppo LaPresse annuncia l’entrata nella sua squadra di talent della showgirl e modella italiana Melissa Satta.