È morto Alì Rashid attivista palestinese ed ex deputato e giornalista | aveva 72 anni

È morto all’età di 72 anni Alì Rashid, attivista palestinese ex deputato e giornalista. Classe 1953, Rashid è morto improvvisamente, a causa di un infarto, a Orvieto, in Umbria, città dove ormai risiedeva da circa trent’anni. Nato in Giordania da genitori palestinesi originari di Gerusalemme, dopo essersi laureato in Scienze Politiche, fu segretario nazionale dell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi. Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia, militò nel Movimento Studentesco e, successivamente, in Democrazia Proletaria. Impegnato per la cessazione del conflitto armato nella questione palestinese e per la conclusione della controversia nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle risoluzioni dell’Onu, nel 2006 fu eletto alla Camera dei Deputati con il partito Rifondazione Comunista. 🔗Leggi su Tpi.it

