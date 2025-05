È morto a 97 anni il fisico Richard Garwin | inventò la bomba a idrogeno e contribuì alle nuove tecnologie

È morto a 97 anni Richard Garwin, il leggendario fisico americano noto per aver inventato la bomba a idrogeno e per il suo contributo a tecnologie rivoluzionarie come la risonanza magnetica e la stampante laser. Garwin è deceduto il 13 maggio nella sua casa di Scarsdale, New York, lasciando un'eredità scientifica indelebile.

Richard Lawrence Garwin, lo scienziato americano padre della bomba all'idrogeno e pioniere di innovazioni come la risonanza magnetica, il touch screen e la stampante laser, è morto a 97 anni il 13 maggio nella sua casa di Scarsdale, nello stato di New York. Garwin è stato un fisico, un ingegnere e un inventore, oltre che consigliere scientifico di dodici presidenti degli Usa. Non era solo uno scienziato, dal momento che sarebbe difficile immaginare una figura che abbia influenzato la scienza, la tecnologia e la sicurezza globale tanto quanto lui. Enrico Fermi, premio Nobel e suo mentore all'università di Chicago, lo definì «l'unico vero genio» che avesse mai conosciuto. Con lui è scomparso un personaggio chiave del XX secolo, ma anche un protagonista discreto delle decisioni strategiche che hanno inficiato sulla Guerra fredda e sul futuro del pianeta.

