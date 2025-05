È la festa dei bolognesi e del Bologna Fc che il calcio italiano con la i minuscola non ha sentito arrivare Spiaze

È tempo di festa a Bologna! La città celebra il suo amore per il Bologna FC, una squadra che ha sorpreso il calcio italiano. Dan Ndoye, il capotreno della vittoria, segna un gol straordinario al 53esimo minuto contro il Milan, lasciando tutti a bocca aperta. Un trionfo che unisce i cuori bolognesi e fa brillare la passione per il calcio.

Il Bologna FC non l’avete sentito arrivare. “ Spiaze “. Il capotreno del Frecciarossa della Coppa Italia si chiama Dan Ndoye e spacca Milan-Bologna al 53esimo all’Olimpico di Roma con un destro in mischia dal coefficiente altissimo. Pensate, uno svizzero che gioca a calcio, segna e pure vince. Nei salotti di Sky, con o senza giacca, non più di cinque sei anni fa avrebbero riso a crepapelle. E il Bologna Calcio di svizzeri ne fa giocare titolari, da un paio d’anni, perfino due. L’altro è Remo Freuler, una specie di piovra che arpiona anche le mosche. La festa del Bologna però è già iniziata da giorni, forse da mesi, magari da anni. Sarà che un esodo di 30mila tifosi a Roma sa di biblico ed epocale (“non l’avevate mica Prevost ”, recita lo striscione premio della serata trionfale ). Sarà che prima o poi a forza di scuotere l’albero della cuccagna del calcio italiano qualche trofeo cade anche ai margini dell’impero (prima o poi si vince anche con la Juve, un po’ di pazienza). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È la festa dei bolognesi e del Bologna Fc, che il calcio italiano (con la i minuscola) non ha sentito arrivare. Spiaze

