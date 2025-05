È giunto il momento di liquidare il Mes Ecco che fine faranno i nostri soldi

È tempo di affrontare la questione del MES e le sue implicazioni sui nostri soldi. Con le pressioni in aumento per la ratifica della riforma, la situazione si fa critica. Con lo spread sotto i 100 punti, è il momento di dire basta. Scopri di più su questa delicata tematica economica.

Tornano le pressioni sull’Italia per la ratifica della riforma. Spread sotto i 100 punti: è il momento giusto per dire basta. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - È giunto il momento di liquidare il Mes. Ecco che fine faranno i nostri soldi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mantovani (Manageritalia): Congresso momento strategico nostra organizzazione

Dobbiamo costruire una comunità, non deve essere però una suddivisione amministrativa, cioè non deve partire dai confini amministrativi, non deve partire da una sorta di sovranismo locale, in cui si cerca di esercitare un potere, di avere un territorio più piccolo, immaginando di controllarlo meglio rispetto ad un mondo, ahimè, molto più complicato.