È finita lei beccata così e lui… Helena e Javier del Grande Fratello la scoperta che fa tremare i fan

La favola tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata tra le telecamere del Grande Fratello, potrebbe essere giunta al capolinea. Non ci sono annunci ufficiali, né dichiarazioni dirette, ma i segnali di una rottura imminente sono ormai troppi per essere ignorati. I fan, sempre attenti a ogni dettaglio, hanno cominciato a notare che qualcosa non va: l’assenza di scatti di coppia, la mancanza di interazioni pubbliche e un evidente distacco, soprattutto da parte della modella brasiliana. A lanciare il campanello d’allarme è stata una segnalazione giunta all’influencer Deianira Marzano. Una follower ha raccontato di aver visto Helena in compagnia dell’amica Dayane Mello al circo, mentre Javier si trovava nelle Marche. “Su X i fan di coppia notano freddezza in lei”, ha scritto la ragazza, sottolineando che Helena non parla mai della relazione con Javier e tende a non pubblicare o addirittura a cancellare le foto in cui appaiono insieme. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it