Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di Dynamite, o meglio con il report dello speciale AEW Dyanmite Beach Break che offre una card decisamente interessante con fiore all’occhiello il main event, lo Steel Cage titolato fra Jon Moxley e Samoa Joe.non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show di Dynamite! Konosuke Takeshita & Josh Alexander(wDon Callis) vs Will Ospreay & “Hangman” Adam Page (4 5) La puntata di Dynamite si apre subito con uno dei match piĂą attesi e che come da pronostici non delude assolutamente le aspettative visto anche le forze in campo. Ovviamente ad avere la vita un po’ piĂą difficile sono i due face che sono presi non solo dalla voglia di vincere il match, ma anche da quella di dimostrare chi sia il migliore. Nonostante Alexander e Takeshita cerchino di sfruttare le varie incomprensioni degli avversari, non riescono a portarsi a casa il match, vinto da Ospreay e Page che però vengono attaccati nuovamente post-match. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 14.05.2025 Beach Break!