Dumfries e Calhanoglu battibecco a Torino | cosa è accaduto tra i due nerazzurri

Dumfries e Calhanoglu, tensione al termine della partita tra Torino e Inter: cosa è accaduto. Nonostante il successo dell ‘ Inter a Torino, dopo la partita non è scappato alle telecamere di DAZN un piccolissimo battibecco tra Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu «Al fischio finale Dumfries ha qualcosa da ridire a Calhanoglu, che evidentemente, in un richiamo durante la partita, ha urlato troppo. Dice proprio: “Sì, ho urlato”. Da pacere arriva Thuram, che, alla sua maniera, fa tornare il sorriso a Dumfries (prendendogli la mano e salutando i tifosi, ndr). Cose di campo» L’ Inter intanto prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica sera, valevole per la 37^ giornata di campionato, contro la Lazio. Non ci sarà Lautaro Martinez, che sta lavorando alacremente per essere al top il prossimo 31 maggio, giorno della finale di Champions League. 🔗Leggi su Internews24.com

