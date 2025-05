Duello Napoli Inter, è caos calendario: «Ecco quando si potrebbe giocare la 38a giornata! Eventuale spareggio Scudetto? Niente San Siro.» I dettagli sull’ultima giornata. Se il Napoli non dovesse conquistare matematicamente lo scudetto nella prossima giornata, tutto verrebbe rinviato all’ultima giornata di campionato. E per la Lega Serie A non sarebbe affatto semplice organizzare il calendario del 38º turno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono diverse regole da rispettare e numerose opinioni contrastanti tra i club interessati, soprattutto tra Inter e Napoli. In caso di possibili pareggi, si dovrebbe valutare l’anticipo delle partite Como-Inter e Napoli-Cagliari, ma questo dipenderebbe anche dalla posizione del Cagliari nella corsa salvezza. Una situazione tutt’altro che semplice. 🔗Leggi su Internews24.com

