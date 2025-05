duello all ultimo colpo sanità e medio oriente è scontro alla camera

Uno spettro si aggira per l’Aula: "Onorevole Magi, lei è espulso". Non ha un attimo d’esitazione il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: sgama subito il leader di +Europa. Avvolto in un lenzuolo bianco con la scritta referendum fronteretro protesta in pieno stile pannelliano contro il silenzio che avvolge le consultazioni di giugno: "Lei calpesta la partecipazione popolare", urla a Giorgia Meloni. È l’unico brivido di un premier time che procede un po’ stancamente. Rivitalizzato più che dalle interrogazioni dai battibecchi e dagli ormai tradizionali scambi di insulti tra la presidente del Consiglio e i leader dell’opposizione. In souplesse anche la squadra di governo: mancano entrambi i vicepremier. Passi per Tajani che è in Turchia, Salvini invece ha preferito gli internazionali di tennis e il Foro Italico. 🔗Leggi su Quotidiano.net

