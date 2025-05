La Pro Loco di Casaglia organizza anche quest’anno la 'Festa dàl Balanzòn e dì Pinzìn' in due weekend di maggio, dal 16 al 18 e dal 23 al 25, presso la Sala Parrocchiale in un’atmosfera unica tra buon cibo, tradizione e convivialità. Nel menù non possono mancare le specialità locali alle quali. 🔗Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Due weekend di festa a Casaglia con la tradizionale 'Festa dàl Balanzòn e dì Pinzìn'