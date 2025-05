Due giorni di visite gratuite nell' area mercato per la prevenzione

Il Comune di Cesa, in collaborazione con la Regione Campania, l’ASL di Caserta e il Distretto Sanitario 18, annuncia due giorni di visite gratuite per la salute. La campagna “La Salute, la Tua Priorità” si svolgerà nell’Area Mercato venerdì 16 e domenica 19 maggio, dalle 9:00 alle 15:30, per sensibilizzare e promuovere la prevenzione.

