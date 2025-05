Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

Due giornate gratuite nell'oasi WWF Monte Sant'Elia del Parco Terra delle Gravine: un'opportunità per esplorare la natura e partecipare a iniziative di citizen science. Scopri la bellezza della più grande area protetta della Puglia e contribuisci alla tutela dell'ambiente con attività coinvolgenti e informative, aperte a tutti gli appassionati della natura.

Tarantini Time Quotidiano Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità. Si inizia con “Accoglienza”, in programma venerdì 16 maggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30, un incontro in cui si insegnerà come accogliere al meglio i tanti visitatori che ogni anno giungono al Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, in particolare con attività tra cui la lettura della mappa dei sentieri dell’oasi con informazioni sulle principali specie di piante e animali, nonché indicazioni di carattere turistico su masserie del territorio con capacità ricettive e sui centri storici e principali monumenti del circondario. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

