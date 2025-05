Due furti nel giro di poche ore in uno stabilimento della riviera nord minacciando anche i dipendenti | giovane bloccato dal titolare

Due furti in poche ore hanno scosso lo stabilimento balneare Apollo sulla riviera nord, con un giovane marocchino intento a rubare. Bloccato dal titolare durante entrambi i colpi, il ladro ha minacciato i dipendenti prima di essere messo in attesa dell'arrivo della polizia, lasciando tutti con un forte senso di inquietudine.

Ha tentato due furti nel giro di poche ore in uno stabilimento balneare della riviera nord, ma in entrambi i casi è stato bloccato dal titolare in attesa dell'arrivo della polizia. Protagonista della vicenda un giovane di nazionalità marocchina che ha preso di mira lo stabilimento Apollo.

