Due appartamenti abusivamente occupati a Brancaccio | scatta lo sgombero

Questa mattina, in seguito alle disposizioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, è stato avviato lo sgombero di due appartamenti abusivamente occupati a Brancaccio. L’operazione, che mira a restituire le abitazioni ai legittimi assegnatari, riguarda immobili confiscati alla mafia in via Portella della Ginestra. L'assessore fornirà ulteriori dettagli sull'iniziativa.

Via gli abusivi, dentro i legittimi assegnatari. Questa mattina, così come disposto dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, è scattata un'operazione di sgombero di due appartamenti confiscati alla mafia in via Portella della Ginestra, nella zona di Brancaccio. Lo rende noto l'assessore. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Due appartamenti abusivamente occupati a Brancaccio: scatta lo sgombero

Le notizie più recenti da fonti esterne

Palermo, sgomberati due appartamenti occupati. Ferrandelli: “Saranno assegnati a famiglie in graduatoria per l’emergenza abitativa”

Riporta msn.com: Da questa mattina, così come disposto dal Comitato per l’Ordine pubblico e la Sicurezza, sono in corso le operazioni di sgombero di due appartamenti confiscati alla mafia nella zona di Brancaccio a Pa ...

Gli assegnano le case popolari, ma sono già occupate (abusivamente): due famiglie di Ardea senza alloggio

Secondo ilcaffe.tv: Case popolari ad Ardea: due famiglie si sono viste revocare l’abitazione assegnata poiché gli immobili erano già occupati abusivamente.

Occupano abusivamente un alloggio, arrestati madre e figlio colombiani alla Magliana

Riporta terzobinario.it: I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato due cittadini colombiani, di 22 e 48 anni, incensurati, gravemente indiziati di furto aggravato e danneggiamento in concorso. Nello s ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

I migliori sistemi di allarme per la sicurezza domestica per appartamenti

Sebbene la maggior parte delle persone non pensi agli appartamenti quando sentono parlare di furti e invasioni in casa, hanno l'86 percento di probabilità in più di essere derubati rispetto alle case unifamiliari.