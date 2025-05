Dubbi sui colloqui Russia-Ucraina in Turchia Delegazione russa teatrale Zelensky un pagliaccio

I colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia sono avvolti da incertezze, con la mancanza di conferma sull'incontro tra le delegazioni. La situazione si complica ulteriormente con le dichiarazioni ironiche di Zelensky, che definisce la presenza russa come un “teatro”, suggerendo una sfiducia diffusa nei processi diplomatici in corso.

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Non c’è ancora stata una conferma dell’incontro” tra le delegazioni di Russia e Ucraina. E’ quanto ha riferito una fonte turca all’emittente Usa Cnn. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha invece confermato che la delegazione russa si trova a Istanbul e resta in attesa dei “colleghi ucraini, che non sono ancora arrivati”. E’ Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti a Istanbul. E’ assente non solo lo stesso Putin, ma anche il ministro degli Esteri, Sergej Viktorovic Lavrov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è invece arrivato ad Ankara, dove ha incontrato capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Zelensky non parteciperĂ personalmente ai negoziati russo-ucraini teoricamente previsti oggi a Istanbul nel palazzo Dolmabahce, riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dubbi sui colloqui Russia-Ucraina in Turchia. “Delegazione russa teatrale”, “Zelensky un pagliaccio”

