Dritto e rovescio stasera su Rete 4 | temi ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 15 maggio 2025

Stasera, giovedì 15 maggio 2025, torna su Rete 4 "Dritto e rovescio" con Paolo Del Debbio. Un nuovo appuntamento di approfondimento che affronterà temi di attualità e politica, esplorando il loro impatto sulla vita quotidiana degli italiani. Scopriamo insieme i temi caldi e gli ospiti di questa puntata imperdibile.

Paolo Del Debbio torna con una nuova puntata di Dritto e rovescio, il periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Scopriamo i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 15 maggio 2025. Dritto e rovescio, gli ospiti della puntata di oggi (15 maggio) su Rete 4. Stasera, giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 21.18 appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda in prima serata su Retequattro. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato allo storico incontro che dovrebbe tenersi a Istanbul tra la delegazione ucraina e quella russa per cercare di raggiungere un accordo per una tregua a più di tre anni dall’inizio del conflitto. Un incontro che sulla carta sembra determinante per un accordo di pace. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Dritto e rovescio, stasera su Rete 4: temi, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 15 maggio 2025

Su questo argomento da altre fonti

Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 1° maggio su Rete 4: ospiti e anticipazioni dello show con Paolo Del Debbio

Lo riporta corrieredellumbria.it: Nel nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, stasera in tv giovedì 1° maggio, il talk show in onda in prima serata su Rete 4, Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente della Regione Veneto Luca Zai ...

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il racconto passo passo del Conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa

Come scrive affaritaliani.it: Oggi 8 maggio 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Focus ...

Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 17 aprile su Rete 4: le anticipazioni della puntata

Secondo corrieredellumbria.it: Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 17 aprile in prima serata su Rete 4. Il programma di Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio sul viaggio del Premier Giorgia Meloni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il sociologo Morace: Patto e equità sociale sono temi da affrontare con decisione

L'investimenti nei giovani e l'impiego del lavoro femminile - afferma - sono parti del nostro paese che vanno in qualche modo rafforzate, consolidate e amplificate perché sono utili in una visione di medio e lungo termine.