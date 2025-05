Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 15 maggio 2025

Questa sera, 15 maggio 2025, alle 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio. Il programma approfondirà le ultime notizie e i temi più attuali, con ospiti di spicco pronti a confrontarsi. Scopriamo insieme le anticipazioni e i momenti salienti di questa serata imperdibile.

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2025. Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità , politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio sarà dedicato allo storico incontro che dovrebbe tenersi a Istanbul tra la delegazione ucraina e quella russa per cercare di raggiungere un accordo per una tregua a più di tre anni dall’inizio del conflitto. Di questo e dei principali temi di attualità politica ed economica, oltre che della figura del nuovo Papa Leone XIV, Paolo Del Debbio ne parlerà con Alessandro Sallusti. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2025

