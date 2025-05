drammi e commedie al via gli abbonamenti

Un ricco cartellone di 16 titoli attende il pubblico del Michelangelo, con un’offerta teatrale che spazia dalla commedia brillante a drammi intensi, da nuove produzioni a testi classici rivisitati. Vedremo alternarsi sul palco artisti del calibro di Maria Amelia Monti, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Ninni Bruschetta, Biagio Izzo, Agnese Fallongo, The Kitchen Company, Anna Valle, Max Pisu, Gabriele Pignotta, Alessandro Benvenuti e Marina Massironi. La varietĂ delle proposte si riflette anche negli autori in programma, tra cui spiccano nomi quali Cotroneo, Erba, Holcroft, Madaula, Fornari, Feydeau e Frayn. Il Teatro di via Giardini offre diverse formule di abbonamento, tutte con spettacoli selezionati dal direttore artistico per garantire un’offerta culturale di alta qualitĂ . Sono disponibili tre formule di abbonamento: a 16 spettacoli, a 14 spettacoli e a 8 spettacoli (quest’ultimo nelle tipologie Tipo A e Tipo B), ognuna con un prezzo intero e ridotto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

