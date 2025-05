Dramma Ajax. La squadra di Farioli vede la vetta dell’Eredivisie sfuggirgli di mano a una sola giornata dalla fine. Il Psv è avanti con 76 punti, Ajax dietro a 75. E le responsabilità sono tutte dei Lancieri. Ieri al 99? hanno concesso il gol del pareggio al Groningen. Ciò che è peggio è che l’Ajax era anche in superiorità numerica dal 93? per via dell’espulsione del calciatore del Groningen Valente. A kilometri di distanza, a Eindhoven, i giocatori erano ancora in campo dopo il 4-1 all’Heracles. Il Psg e i suoi tifosi attendevano di sapere il risultato finale dell’Ajax. Come si vede da alcuni video che circolano in rete, al Philips Stadion il silenzio durato almeno dieci minuti dopo il fischio finale, viene interrotto da un boato per la notizia del pareggio dell’Ajax. It all changed at PSV very quickly. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dramma per l’Ajax di Farioli, perde il campionato alla penultima giornata al 99? con un uomo in più – VIDEO