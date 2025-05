Dramma all’improvviso auto sulla folla | urla e panico tra la gente

Un episodio di tensione ha turbato un momento di festa sportiva, in un contesto che avrebbe dovuto essere dominato solo dall’entusiasmo per il calcio. La giornata, attesa da tifosi e appassionati, ha preso una piega inaspettata a causa di un evento improvviso verificatosi all’esterno dell’impianto sportivo, mentre all’interno si svolgeva regolarmente la partita. Secondo le prime ricostruzioni, una situazione di emergenza si è creata improvvisamente nei pressi di uno stadio molto noto, poco dopo l’inizio di una gara di grande rilevanza per il campionato. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per gestire l’accaduto, cercando di riportare la calma e garantire la sicurezza dei presenti. Auto travolge i tifosi fuori dallo stadio: diversi feriti. L’episodio si è verificato a Barcellona, nelle fasi iniziali del match tra Barcellona ed Espanyol. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

