dragon ball e altri anime famosi potrebbero essere banditi in texas per questa nuova legge

Da Goblin Slayer a Fruits Basket fino a Dragon Ball, un disegno di legge del Texas vuole rendere illegali i più grandi successi degli anime per una motivazione legittima ma estremamente vaga. Il disegno di legge SB20, proposto in Texas, rischia di criminalizzare numerosi anime e manga popolari, da Goblin Slayer a Dragon Ball, equiparando qualsiasi contenuto animato "osceno" a reati gravissimi. La legge prevede fino a 5 anni di carcere per i trasgressori, anche occasionali. I fan texani si mobilitano, ma la battaglia per la libertà espressiva è appena iniziata. Un attacco alla cultura pop giapponese: Texas vuole censurare gli anime In Texas, una proposta legislativa sta facendo tremare gli appassionati di anime: il disegno di legge SB20, introdotto dal senatore repubblicano Pete Flores, si propone di combattere la pornografia infantile . 🔗Leggi su Movieplayer.it

