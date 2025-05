Draghi contro Trump | Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura | Il presidente americano vola in Qatar | Firmato un accordo commerciale da 200 miliardi

In un contesto di crescente tensione commerciale, i dazi imposti da Trump hanno portato a un punto di rottura. Mentre il presidente americano si reca in Qatar per siglare un accordo commerciale da 200 miliardi, un altro patto strategico da 600 miliardi è stato firmato con Mohammed bin Salman, alimentando le dinamiche geopolitiche tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Martedì il tycoon e Mohammed bin Salman avevano firmato un altro patto strategico dal valore di 600 miliardi (che Riad investirà negli Usa)

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar: "Firmato un accordo commerciale da 200 miliardi"

Lo riporta msn.com: Mentre apre al dialogo con la Cina sui dazi, Donald Trump tira dritto sulla guerra doganale all'Europa. Secondo l'ex premier Mario Draghi, "siamo vicini a un punto di rottura". L'uso massiccio di "azi ...

Il discorso drammatico di Mario Draghi per l'Ue dopo i dazi Usa imposti da Trump: "Nulla sarà come prima"

Da informazione.it: L'ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dichiarato che "l'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoram ...

La sferzata di Draghi all'Europa dopo i dazi di Trump: "Non sia immobile ma agisca"

Riporta tg.la7.it: " L'Europa non sia immobile, ma agisca". Parlano praticamente con una sola voce, uno dopo l'altro, l'ex premier Draghi e il presidente della repubblica Mattarella. Lo fanno al vertice Cotec di Coimbra ...

