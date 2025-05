Draghi al Cotec | l’Europa troppo fragile serve una strategia oltre l’America

Al vertice Cotec di Coimbra, in Portogallo, l’ex premier Mario Draghi ha lanciato un forte monito all’Unione Europea sul tema dei dazi e della politica commerciale. Draghi ha avvertito che con i dazi “siamo a un punto di rottura” nelle relazioni internazionali e che di fronte a queste sfide “stare fermi non è più un’opzione” per l’Europa. Draghi lancia l’allarme: “I dazi mettono in crisi l’ordine globale”. Mario Draghi ha smontato pezzo dopo pezzo la favola di un ordine commerciale ancora stabile. “Con i dazi siamo a un punto di rottura”, ha detto, e la frase pesa come un verdetto. La sua diagnosi è secca: l’ impalcatura multilaterale, quella stessa che aveva sorretto la globalizzazione, è stata minata da anni di tariffe punitive e decisioni unilaterali. Non è una scivolata improvvisa, avverte Draghi, ma una deriva che “stava peggiorando anche prima dei recenti sconvolgimenti tariffari”. 🔗Leggi su Quifinanza.it

