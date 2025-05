Domenica 18 maggio si terranno i Campionati Europei a squadre di marcia 2025, in programma per la terza edizione consecutiva lungo le strade di Podebrady (Cechia). La rassegna continentale per nazioni riservata agli specialisti del tacco e punta vedrà lo svolgimento di sei gare complessive tra categoria Elite (10 km) e Under 20 (20 km e 35 km). L’Italia si presenta nella località boema con un gruppo di 22 atleti, suddivisi equamente tra uomini e donne. Occhi puntati sulla campionessa olimpica di Tokyo 2021 Antonella Palmisano, al debutto assoluto sui 35 km, ma vedremo in azione sulla stessa distanza anche il primatista europeo ed oro mondiale 2022 Massimo Stano. Osservato speciale nella 20 km un Francesco Fortunato in grande crescita e vincitore dell’ultima edizione andata in scena due anni fa a Podebrady. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei a squadre di marcia 2025: orari, programma, streaming