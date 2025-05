Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Potenza-Napoli programma streaming

Scopri dove vedere il Giro d'Italia oggi in TV, con dettagli su orari di partenza e arrivo da Potenza a Napoli. Segui il programma di streaming e non perdere la magia della corsa, dove Mads Pedersen ha già collezionato tre vittorie, sfidando avversari come il sorprendente Edoardo Zambanini.

Mads Pedersen è, senza dubbio, l'assoluto protagonista di questa fase iniziale del Giro d'Italia. Il corridore danese della Lidl-Trek ha centrato la terza vittoria nelle prime cinque tappe imponendosi sul traguardo di Matera davanti al sorprendente Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e all'inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. La carovana riparte dalla sesta tappa Potenza-Napoli di 227 chilometri. Potrebbe sembrare tutto pronto per il secondo duello tra le ruote veloci. Il tracciato però, soprattutto nella prima parte, non è così semplice e potrebbe aprire la strada ad un diverso scenario con la possibile partenza di una fuga da lontano. In caso contrario gli uomini bravi a resistere alle difficoltà di giornata potranno giocarsi le proprie carte per il successo finale.

