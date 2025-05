Dove potrebbe svolgersi il Remigration Summit | torna l’ipotesi di uno spazio vicino a Malpensa

Il Remigration Summit, raduno di spicco dell'ultra destra europea, potrebbe avere luogo in uno spazio pubblico nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, gli organizzatori stanno valutando questa location per l'evento, suscitando preoccupazioni e dibattiti sul suo impatto sociale e politico. Continua a leggere...

Ancora ignoto il ritrovo del Remigration Summit, ma a Milano le proteste contro l'ultradestra diventano due

Riporta milanotoday.it: Due manifestazioni quasi in contemporanea che si schierano contro il vertice dell'ultradestra europea ...

Remigration summit, il portavoce dopo la location saltata: non molliamo, in 400 hanno già pagato, ipotesi Piemonte

Segnala milano.corriere.it: Andrea Ballarati è il portavoce italiano del Remigration Summit: «Non vogliamo deportazioni ma l’espulsione di clandestini e revisione dei sistemi di asilo» ...

