Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese | è la grande occasione per mettersi in mostra Il retroscena | Sta curando ogni dettaglio

Douglas Luiz si sta preparando al meglio per la sfida tra Juventus e Udinese, un'occasione fondamentale per mettersi in mostra. Da Continassa emergono dettagli interessanti sui suoi preparativi, in vista di un match cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juve cerca punti preziosi e Luiz vuole essere protagonista.

Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese: il retroscena dalla Continassa e le ultime verso il match dei bianconeri. La Juve sta preparando l’importante match contro l’Udinese. Una sfida cruciale in vista della qualificazione alla prossima Champions League: secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori che stanno curando al massimo i dettagli per farsi trovare pronto nel match dello Stadium, ci sarebbe Douglas Luiz. Viste le assenze potrebbe partire dal primo minuto e nel match di domenica vorrà dimostrare tutto quello che non ha fatto ancora vedere quest’anno. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese: è la grande occasione per mettersi in mostra. Il retroscena: «Sta curando ogni dettaglio»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese: è la grande occasione per mettersi in mostra. Il retroscena: «Sta curando ogni dettaglio»

Secondo juventusnews24.com: Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese: il retroscena dalla Continassa e le ultime verso il match dei bianconeri La Juve sta preparando l’importante match contro l’Udinese. Una sfida cruci ...

Juventus, Tudor sbotta: “Douglas Luiz? Ho parlato tante volte di lui, non voglio…”

Si legge su msn.com: Igor Tudor in conferenza stampa prima di Lazio-Juventus: “Vlahovic recuperato, Gatti in panchina. Douglas Luiz pronto a dare una mano”. La 36ª giornata di Serie A mette in palio punti pesantissimi per ...

Douglas Luiz fa arrabbiare i tifosi bianconeri, poi arrivano le scuse

Riporta msn.com: Il centrocampista, protagonista di una stagione negativa alla Juventus, ha dichiarato di sentire la mancanza dei Villans.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juve - arriva Douglas Luiz: acquisto ufficiale per 50 milioni

Sull'asse Torino-Birmingham, Juve e Aston Villa hanno perfezionato altre 2 trattative parallele. La Juventus ufficializza l'acquisto di Douglas Luiz dall'Aston Villa.