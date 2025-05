Dottoressa sotto processo per falso green pass ma era un errore del sistema telematico | assolta

Una dottoressa, coinvolta in un processo per possesso di un falso green pass, è stata assolta dopo che si è rivelato trattarsi di un errore del sistema telematico. Nonostante le sanzioni e le sospensioni per la sua opposizione alla vaccinazione anti Covid, la professionista ha dovuto affrontare una battaglia contro la burocrazia e la disinformazione.

Sanzioni, sospensioni e processo per non essersi sottoposta alla vaccinazione anti Covid. Solo che si è trattato di un errore burocratico e la dottoressa va assolta da tutto. È il caso di una dottoressa, in questo caso si potrebbe dire “sì-vax”, costretta a lottare contro la burocrazia e la. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Dottoressa sotto processo per falso green pass, ma era un errore del sistema telematico: assolta

