Dossier 137 rappresenta il cinema civile di Cannes 2025, suscitando dibattito ancor prima della sua proiezione. Il film di Dominik Molli, ispirato a eventi reali delle tumultuose proteste dei gilet gialli del 2018, esplora le tensioni sociali e le lotte per la giustizia in Francia, offrendo uno sguardo profondo su una società in crisi.

Dossier 137 ha fatto discutere anche prima di arrivare qui a Cannes 2025. Non poteva essere altrimenti vista la natura del film di Dominik Molli, tratto liberamente da fatti reali, svoltisi nel 2018, al culmine delle proteste dei gillet gialli che misero a ferro e fuoco la Francia, portando ad. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - "Dossier 137" è il cinema civile di questo Cannes 2025

Si legge su today.it: Film civile classico, lucido, nulla di incredibilmente innovativo, ma una storia semplice e che funziona in quanto tale. Dossier 137 - la trama Parigi, novembre 2018. La capitale transalpina è scossa ...

Lo riporta ecodelcinema.com: "Dossier 137" di Dominik Moll, ambientato durante le proteste dei gilet gialli in Francia, segue l'investigatrice Stéphanie mentre affronta un caso complesso legato a violenza e abusi di potere.

Scrive comingsoon.it: Dossier 137 recensione del film trama e critica del film di Dominik Moll in concorso al Festival di Cannes 2025 ...

