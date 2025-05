Doppio mortale a Roma La Moschea chiede più collegamenti dalle stazioni ASCOLTA il podcast di oggi 15 maggio

Oggi, 15 maggio, nel podcast RomaTodaily, approfondiamo il tragico doppio mortale a Roma, mentre la moschea richiede più collegamenti tra le stazioni. Unisciti a Matteo Torrioli e Valerio Valeri per le ultime notizie della capitale, ascoltabili su Spotify, Apple Podcast e altri servizi. Non perdere la rassegna stampa di 15 minuti!

Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, giovedì 15 maggio, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Doppio mortale a Roma. La Moschea chiede più collegamenti dalle stazioni. ASCOLTA il podcast di oggi 15 maggio

Doppio omicidio a Roma: due cittadini cinesi uccisi in strada

La notte di Roma è stata segnata da un tragico evento che ha scosso la comunità locale. Due cittadini cinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in via Prenestina, un'area periferica della ...

Firma e doppio addio Roma: Dybala 'prenotato'

Firma e doppio addio Roma: il colpo Dybala è stato già prenotato. Lo finanziano grazie alla grande cessione in Premier League. La Roma si prepara a una delle partite più importanti della ...

Bruxelles: Grande Moschea di Roma condanna attacchi

Il Centro Islamico Culturale d'Italia, che gestisce la grande moschea di Roma, condanna la serie di attentati terroristici avvenuti oggi a Bruxelles, che hanno provocato ...

