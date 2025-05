Doppio colpo a Codroipo nel bottino anche una collana da mille euro

Ieri, 14 maggio, Codroipo è stata teatro di un doppio colpo che ha sorpreso i cittadini. Una collana del valore di mille euro è stata rubata durante una passeggiata mattutina da un uomo del 1940, avvicinato da una giovane donna che ha ingannato la vittima con un abbraccio. La denuncia è stata presentata oggi.

Doppio colpo a Codroipo nella giornata di ieri, 14 maggio. Il primo è avvenuto durante la passeggiata mattutina di un uomo del 1940, attorno alle 11 e 30: l'uomo, che ha sporto denuncia oggi, è stato avvicinato da una giovane donna che, fingendo di conoscerlo, l'ha abbracciato sottraendogli una.

