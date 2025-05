Dopo l’inchiesta di Fanpage Valditara cambia le regole sulle certificazioni di lingue per insegnare nelle scuole

Dopo l'inchiesta di Fanpage.it "La Cattiva scuola", che ha svelato il mercato dei titoli per aspiranti insegnanti, il ministro Valditara introduce nuove norme per le certificazioni linguistiche. Gli esami dovranno ora avvenire presso enti accreditati, assicurando così standard di qualità e trasparenza per il futuro degli educatori nelle scuole.

