Dopo due anni di stop torna Il Collegio aperti i casting per la nona edizione

Dopo un'attesa di due anni, Il Collegio è pronto a tornare! I casting per la nona edizione sono ufficialmente aperti, offrendo a nuovi partecipanti l'opportunità di vivere un'esperienza unica ricca di sfide e crescita. Scopri tutte le novità e preparati a immergerti in questa avventura educativa e coinvolgente.

Il Collegio sta per tornare! L'articolo Dopo due anni di stop torna Il Collegio, aperti i casting per la nona edizione proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Dopo due anni di stop torna Il Collegio, aperti i casting per la nona edizione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dopo quasi due anni di stop a causa di un infortunio, Morgana De Paoli torna sui tatami internazionali

Secondo today.it: Dopo quasi due anni di stop forzato a causa di un grave infortunio, Morgana De Paoli, storica atleta della Polisportiva Riccione, oggi in forza alla neo costituita Judoka Riccionese Asd, ha fatto il ...

Dopo anni di stop la Giunta Gallo ha ripristinato il Piedibus in paese

Segnala primamonza.it: Il prossimo appuntamento da annotare in agenda sarà venerdì 23 maggio. Obiettivo: riattivare il pedibus almeno una o due volte alla settimana per il prossimo anno scolastico, 2025 - 2026. Ciò perché è ...

Dopo due anni di chiusura, riapre la palestra con il nuovo campo da basket

Scrive primamonza.it: Una riapertura attesa con ansia dopo la dichiarazione di inagibilità che era arrivata ... si tratta di un investimento da ben 300mila euro. Si è operato in due fasi: la prima con la sistemazione della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Gori a in un'intervista esclusiva a? Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.