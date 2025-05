DOOM | The Dark Ages è ora disponibile su PS5 Xbox PC e Game Pass

DOOM: The Dark Ages è ora disponibile su PS5, Xbox e PC, compreso Game Pass. Il DOOM Slayer torna in un prequel brutale della saga FPS, con nuove sfide e nemici. Sviluppato da id Software, questo attesissimo titolo promette un'esperienza di gioco intensa e adrenalina pura per tutti gli appassionati. Preparati a scatenare la tua furia!

Il DOOM Slayer è tornato, ed è più brutale che mai. DOOM: The Dark Ages, l’attesissimo prequel della celebre saga FPS, è disponibile da oggi per PS5, Xbox Series XS, PC (sia su Steam che Battle.net) e per tutti gli abbonati a PC Game Pass ed Xbox Game Pass Ultimate. Sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda, il gioco ci catapulta in un’epoca primordiale e sanguinaria, con un’ambientazione che fonde l’estetica dark fantasy con la tecnologia fantascientifica tipica della serie. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, il gioco è ambientato prima degli eventi di DOOM (2016) e DOOM: Eternal e si prende il compito di rivoluzionare in parte il ritmo dell’azione, proponendo scontri più stazionari e strategici, senza rinunciare però all’adrenalina e alla violenza iconica del franchise. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages è ora disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass

