Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti. Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata della terza stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti. Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai. 🔗Leggi su Tpi.it

