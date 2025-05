Donnachiara apre le porte per Cantine Aperte

...visitatori con degustazioni guidate, tour dei vigneti e approfondimenti sulla produzione vinicola. Un'opportunità unica per scoprire i segreti dei vini di alta qualità e immergersi nella tradizione vitivinicola irpina, in un'atmosfera conviviale e suggestiva. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna del gusto e della cultura.

Per la prima volta, la cantina Donnachiara partecipa a Cantine Aperte, l’iniziativa del Movimento Turismo del Vino, aprendo le sue porte il 24 e 25 maggio per un’esperienza imperdibile dedicata agli appassionati del buon vino. Immersa nei vigneti di Fiano di Avellino, la cantina accoglierà i. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Donnachiara apre le porte per “Cantine Aperte”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cantine Aperte 2025: ecco chi apre le porte in Toscana e in Abruzzo

Si legge su italiaatavola.net: Dalla Maremma al Chianti, fino ai colli abruzzesi: tra picnic in vigna, trekking tra i filari e degustazioni guidate, le cantine il 24 e 25 maggio si trasformano in luoghi di scoperta, convivialità e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.