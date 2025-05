Donna uccisa Fregene indagata la nuora

Una tragica vicenda ha scosso Fregene, dove una donna di 60 anni è stata uccisa a coltellate. La Procura di Civitavecchia ha avviato un'indagine e iscritto nel registro degli indagati la nuora della vittima, accusata di omicidio volontario. Le indagini rivelano tensioni familiari culminate in un drammatico conflitto.

23.00 La Procura di Civitavecchia, secondo quanto apprende LaPresse, ha iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario, la compagna del figlio della 60enne uccisa a coltellate nella sua casa a Fregene. Dalle indagini è emerso che la vittima era in lite con il figlio e la nuora per questioni legate alla vendita della villetta bifamiliare dove vivevano. A scoprire l'omicidio è stato il figlio di ritorno dal lavoro notturno presso l'aeroporto di Fiumicino. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma: donna uccisa a Fregene, indagata compagna del figlio

msn.com scrive: Roma, 15 mag. (LaPresse) - La procura della Repubblica di Civitavecchia, secondo quanto apprende LaPresse, ha iscritto sul registro degli indagati, con ...

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa: indagata per omicidio la compagna del figlio

Secondo fanpage.it: La versione della donna, che si trovava in casa al momento dell'omicidio di Stefania Camboni, non ha convinto gli investigatori ...

Stefania Camboni uccisa nella sua villa con venti coltellate. Indagata la nuora

roma.repubblica.it scrive: La donna di 60 anni era in lite con i figli per l’eredità. Il più grande e la moglie vivevano con lei a Fregene. La macchina è stata trovata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.