Donna trovata morta in un villino a Fregene Roma non si esclude l' omicidio

Una tragedia si è consumata a Fregene, Roma, dove una donna è stata trovata morta in un villino. Il figlio, che vive nella stessa struttura con la moglie, ha dato l'allarme. Le autorità non escludono l'ipotesi dell'omicidio e hanno avviato un'interrogazione ai due familiari coinvolti. La situazione rimane tesa mentre si cercano risposte.

A dare l'allarme è stato il figlio della vittima, che abita con la moglie nella stessa struttura, ma in una parte separata. I carabinieri hanno interrogato entrambi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna trovata morta in un villino a Fregene (Roma), non si esclude l'omicidio

