Donna trovata morta in un villino a Fregene dopo 15 coltellate | ha aperto all’assassino

Tragico femminicidio a Fregene, alle porte di Roma, dove Stefania Camboni, una donna di sessanta anni, è stata trovata morta nel suo villino. Il corpo, scoperto dal figlio, presentava quindici coltellate, segno di un'aggressione brutale. Questo episodio drammatico segna un altro inquietante capitolo nella crescente violenza contro le donne.

Ennesimo brutale episodio di femminicidio alle porte di Roma dove una donna di sessanta anni è stata trovata dal figlio nella villetta dove viveva da sola in un lago di sangue Stefania Camboni, una donna di mezza età, è stata rinvenuta oggi senza vita all'interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, la rinomata cittadina balneare sul litorale a nord della Capitale. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme infatti è stato proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla. Il femminicidio resta un fenomeno drammaticamente attuale, sono infatti quotidiani i bollettini che raccontano i numeri che rappresentano una vera e propria strage silenziosa.

