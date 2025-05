Una donna di origine rumena di 48 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Prato di Correggio (Reggio Emilia) dai carabinieri, intervenuti con soccorsi sanitari e vigili del fuoco, dopo la denuncia di scomparsa da parte del suo ex compagno e della sorella della donna, insospettita dal fatto che la vittima non rispondesse alle sue telefonate. La 48enne è stata trovata in camera sul letto:. 🔗Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna trovata morta in casa nel Reggiano, rintracciato il compagno